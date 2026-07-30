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Tumakuru Shocking Theft: ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುರಿದಿಲ್ಲ, ಶಟರ್‌ ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ; ಆದ್ರೂ 10 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನಾಪತ್ತೆ! CCTV ನೋಡಿ ಮಾಲೀಕ ಶಾಕ್‌

Jewellery Shop Theft: ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್‌ನ ಶಟರ್‌ ಮುರಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಶಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಕಳ್ಳತನದ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ಯಾರದ್ದು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಕೊನೆಗೂ ಆಭರಣ ಮಾಲೀಕನ ಕೈಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ....

Written ByPrajwal B
Published: Jul 30, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:22 PM IST
Tumakuru Shocking Theft: ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುರಿದಿಲ್ಲ, ಶಟರ್‌ ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ; ಆದ್ರೂ 10 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನಾಪತ್ತೆ! CCTV ನೋಡಿ ಮಾಲೀಕ ಶಾಕ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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