/Tumakuru Shocking Theft: ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುರಿದಿಲ್ಲ, ಶಟರ್‌ ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ; ಆದ್ರೂ 10 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನಾಪತ್ತೆ! CCTV ನೋಡಿ ಮಾಲೀಕ ಶಾಕ್‌

Tumakuru: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ, ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ (Tumakuru Theft Case) ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗಬೇಕೋ, ಅಳಬೇಕೋ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಕಹಾನಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ (Jewellery Shop Theft) ನಡೆದ ಕೃತ್ಯದ ಘಟನೆ ತಿಳಿದಿ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ನ ಶಟರ್ ಮುರಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಕಳ್ಳತನದ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ಯಾರದ್ದು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಕೊನೆಗೂ ಆಭರಣ ಮಾಲೀಕನ ಕೈಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ....
ಚಿನ್ನ ಕದ್ದ "ಇಲಿ"!
ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕಾಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ. ಅಸಲಿಗೆ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಆಭರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. 50 ಗ್ರಾಂ ಗೂ ಅಧಿಕ ವಜ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 10 ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸರಗಳು ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಯಮಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನೂ ಆತಂಕದ ಜೊತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಮಹಾ ಕಳ್ಳ "ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇಲಿ" ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲು!
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಲೀಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಇಲಿಯೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಉಂಗುರಗಳು, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿ ಎನ್ನ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಢು ಬಿಲದತ್ತ ಓಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲಿ ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಂತರ ಇಲಿ ಬಿಲ ತೋಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಲಿ ಬಿಲದೊಳಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಪತತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲಾ.. ಎರಡಲ್ಲಾ.. ಬರೊಬ್ಬರಿ 10 ರಿಂಗ್, 3 ಸರವನ್ನು ಇಲಿ ಎಗರಿಸಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೂ ಆಭರಣ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ನಿಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಇಲಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಎಗರಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ.