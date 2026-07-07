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Namma Metro: ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ BMRCL

Bengaluru Metro: ಇದೀಗ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದ್ದು, BMRCL–BMTC ಜಂಟಿಯಾಗಿ 6 ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 07, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:45 AM IST
Namma Metro: ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ BMRCL
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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