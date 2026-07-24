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Ramohalli Lake Case: ಗೂಗಲ್‌ ಸಹಾಯ, ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶವ; ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂ*ದ ಹಂ*ತಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ!

Bengaluru Crime: ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ (Ramohalli Lake) ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ದೆ ಜಯಮ್ಮನ (Jayamma Case) ಶವ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ.ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದ ಹಾಗೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದವ ಪೊಲೀಸರ‌ ಜೊತೆಯೇ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಹಂತಕನ ಅಸಲಿ ಮುಖ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 24, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:34 PM IST
Ramohalli Lake Case: ಗೂಗಲ್‌ ಸಹಾಯ, ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶವ; ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂ*ದ ಹಂ*ತಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ!

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Prajwal B

Prajwal B

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