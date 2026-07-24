Jayamma Case: ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ (Ramohalli Lake) ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ದೆ ಜಯಮ್ಮನ (Jayamma Case) ಶವ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ.ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದ ಹಾಗೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದವ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಯೇ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಹಂತಕನ ಅಸಲಿ ಮುಖ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆತ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶವ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ಗಗನ್
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಡಿಯೋ ಬೈಕ್, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಗಗನ್ ಅಜ್ಜಿ ಮೃತದೇಹ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಏನನ್ನೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕೊಲೆಗಾರನ ಸಂಚುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಎಸೆಯಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ.!
ಹೌದು, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಸಮೀಪದ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೈಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದ ಖಾಕಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದ. ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವೃದ್ದೆ ಜಯಮ್ಮ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದೋಚಿದ ಬಂಗಾರ ಮಾರಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಂತಕ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಎಸೆದರೇ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತೇಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅದರಂತೆಯೇ ಶವ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಸಂಜೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಗಗನ್, ಹಗಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶವವನ್ನು ಮಂಚದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 8 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಶವ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಗನ್, ಏನು ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಯೇ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ವೃದ್ದೆ ಜಯಮ್ಮನ ಗಗನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ .
ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ನಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 16 ನೇ ತಾರೀಖು ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯವರು ನಾಪತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 21 ನೇ ತಾರೀಖು ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ಮನೆಗೆ ವೃದ್ದೆ ಗಗನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದರೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಯಾಕೆ ಗಗನ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಡವಟ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಹಂತಕನಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿ ಗಗನ್ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.