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32 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 12,000 ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ನೌಕರರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರೋ ವೇತನವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರೋ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Written ByBhimappa
Published: Sep 07, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:17 PM IST
32 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 12,000 ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ನೌಕರರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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