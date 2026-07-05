/Zee Kannada News BIG IMPACT : ಅಕ್ರಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಾಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಕಿಲಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಲಂಗು-ಲಗಾಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ವಾಟರ್ ಮಾಫಿಯಾ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳೂರ ಈಗ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಈತನ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು. ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಡಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿಯ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಕ್ರಮ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಫಿಯಾ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಕಿಲಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳುರ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 41ರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಈತ, ಇಡೀ ಜಲಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರೆಚಿದ್ದ. ಈತನ ಕಳ್ಳಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಿಲಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈತ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದ ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಅದ್ವಿಕ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ' ಅನ್ನೋ ವಾಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದ. ಆ ನೀರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವಂತ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಖರೀದಿಸಿ ಜಲಮಂಡಳಿ (BWSSB) ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂ (BESCOM) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದ.
ಕೇವಲ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಈ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳುರ, ತಾನು ದೊಡ್ಡ 'ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್' (RI) ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ಹವಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ರಸೀದಿ ನೀಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಫೋನ್ ಪೇ ಖಾತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ತಪ್ಪು ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಅಮಾನತಿನ ಕಡಕ್ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.