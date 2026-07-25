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Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಔಟರ್‌ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್‌! ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Krishna Byregowda: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (GBA) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರು-ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಇಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ  ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಓಆರ್ ಆರ್ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಜಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದವಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 25, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:56 PM IST
Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಔಟರ್‌ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್‌! ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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