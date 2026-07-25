/Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಔಟರ್‌ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್‌! ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Bengaluru: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (GBA) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರು-ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಇಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಓಆರ್ ಆರ್ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಜಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದವಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಐಟಿ ಹಬ್ ಆಗಿರುವ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ORR ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆಗೆ 23 ಎಕರೆ ರಸ್ತೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ23 % ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಗ ಮೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓಆರ್ ಆರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8 ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಡಿಪಿ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಲೇಔಟ್ ಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಲೇಔಟ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಚರಂಡಿಗೂ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಬರೀ ಇಪತ್ತು ಅಡಿ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.. 30-40 ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಪ್ಲೋರ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ.. ಒಂದು ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 8 ಜನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟೋ ಮನೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 40 ಜನ ವಾಸೋ ಮಾಡೋ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಲೇ ಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೋಡ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಕ್ತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು.. ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಲೇಔಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರೋ ಬಿಲ್ಡರ್ ಗಳು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮತ್ತಷ್ಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಓಆರ್ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 450 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.. ರೋಡ್ ರಿ ಸರ್ಫೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ.. ಇಂಟರ್ ಚೆಂಜ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂ ಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ..ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, 16 ಕಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ..
ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಜನರು ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಆರಂಭವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ..ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗು ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿವೆ. ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಳಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಶುರು ಮಾಡಲು ಮೆಟ್ರೋ MD ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.. ಜಿಬಿಎ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಜೊತೆ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಬಿಜಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ORR ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಬಿಜಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೆಡ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಂದು ಕುಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಓಆರ್ ಆರ್ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ..