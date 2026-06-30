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School Uniform: ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದ 'ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ' ಯೋಜನೆ! ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ಹೊಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೇ ದುಬಾರಿ

ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪೋಷಕರೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹೊಲಿಸಲು 1,300 ರಿಂದ 1,500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 30, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:23 AM IST
School Uniform: ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದ 'ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ' ಯೋಜನೆ! ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ಹೊಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೇ ದುಬಾರಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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