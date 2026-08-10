/ಬೆಂಗಳೂರು ತಾವರೆಕೆರೆ-ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಭೂ ಅಕ್ರಮ: ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್. ಆರ್. ರಮೇಶ್ ದೂರು

Bengaluru Land Scam: ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಏಕ ನಿವೇಶನ ಖಾತಾ ಮಾಡಿರುವ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಎನ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
2006 ರಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೋಡಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಖಾತಾ ಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 08 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರೀ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಹಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಯು ಎಮ್ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 18 ರ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 08 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಡೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಆರ್. ಶೋಭ ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು ಎಸ್. ಬಿ., ಜಲಜದಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ. ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರುಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಹಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ವಿಶೇಷ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ (D.D.L.R.) ರಾದ ಸುಜಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (A.D.L.R.) ರವರುಗಳು ಒಂದಾಗಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸದದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಏಕ ನಿವೇಶನ ಖಾತಾವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎನ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಾಂಕ 03/04/2025 ರಂದು ಹೆಚ್. ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ - ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರಲ್ಲಿನ 08 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು
1) ಶ್ರೀಮತಿ. ನೀಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ 2) ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ 3) ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ
ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 15/05/2025 ರಂದು –
4) ದಿವಂಗತ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನವರ ಪುತ್ರ ಎನ್. ಶಿವಣ್ಣ ರವರಿಂದ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಚಿವ H. C. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ 2:20 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 10:20 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸರ್ಕಾರೀ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ದುರಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, U M ಕಾವಲ್ ನ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 27/03/2026 ರಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ – “ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಆರ್. ಶೋಭ ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಮೇಶ್ ಬಾಬು ಎಸ್. ಬಿ., ಜಲಜದಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ. ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರುಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ Bangalore - Mysore Infrastructure Corridor Area Planning Authority ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುನಂದನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ದೂರನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೋಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕಾನೂನಿನ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಭಾವೀ ನಾಯಕರೆಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಏಕ ನಿವೇಶನ ಖಾತಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಏಕ ನಿವೇಶನ ಖಾತಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುರಾಜ್ S. ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯ್ಡು, ಶ್ರೀ. ಚರಣ್ Constructions ಮತ್ತು ಡಿ. ಕೇಶವ ಬಿನ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ರವರುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೇ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.