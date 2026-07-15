Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ; ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಫಸಲು ಕದ್ದ ಕದೀಮರು!

ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ; ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಫಸಲು ಕದ್ದ ಕದೀಮರು!

ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತಳಿಯಾದ 'ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್' ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 15, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:31 PM IST
ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ; ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಫಸಲು ಕದ್ದ ಕದೀಮರು!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್; ವಿದ್ಯುತ್ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಭಸ್ಮ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!
Vijayanagara Farmers Crisis50 min ago
2
apartment maintenance new rules52 min ago
3
Karnataka Government Employees Transfer1 hr ago
4
Belagavi fire1 hr ago
5
Chikkaballapur Grape Theft Case1 hr ago