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ಬಿಡದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ್ರು ಎಂಟ್ರಿ.. ರೈತರೊಂದಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HD ದೇವೇಗೌಡ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ!

ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಿತ ಕಾಯಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 25, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:09 AM IST
ಬಿಡದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ್ರು ಎಂಟ್ರಿ.. ರೈತರೊಂದಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HD ದೇವೇಗೌಡ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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