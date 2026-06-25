Bengaluru Integrated Township project, Bidadi: ಬಿಡದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ರೈತರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 480 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನದಾತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಖುದ್ದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲು ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 480 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ನೇರ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈತಪರ ಹೋರಾಟಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಉಪವಾಸ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು, ಈಗ ಬಿಡದಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಖುದ್ದು ಧರಣಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ದಿನವಿಡೀ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲೇ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಡಿಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ವಕ್ತಾರರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ದೇವರಾಜು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಈಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೈತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡದಿಯ ಹಸಿರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ರೇಷ್ಮೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಿತ ಕಾಯಲು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಲು ಅಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ರವಿ ಗಣಿಗ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರು ಹಂಚುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?, ಜೆಡಿಎಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ?. ಅವರ ತಮ್ಮನ ಭೂ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡದಿಗೆ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ವಕ್ತಾರ ದೇವರಾಜು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಂಡ್ಯದ ಶಾಸಕ ರವಿ ಗಣಿಗ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಕ್ರಷರ್ ದಂಧೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.