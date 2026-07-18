Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಕೊನೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತು ವಿಧಿಯಾಟ..! ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದು.. ಇಂದು ನಿಜವಾಯ್ತು..

ಕೊನೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತು ವಿಧಿಯಾಟ..! ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದು.. ಇಂದು ನಿಜವಾಯ್ತು..

Chennamma Passes Away: ಚೆನ್ನಮ್ಮ (Chennamma)ಅವರು ಮೃತಪಡುವ ಮುನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ( HD devegowda) ಅವರು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತು ವಿಧಿ ಆಟವಾಡಿದೆ.

 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 18, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:15 PM IST
ಕೊನೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತು ವಿಧಿಯಾಟ..! ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದು.. ಇಂದು ನಿಜವಾಯ್ತು..
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ದೇಶದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಓದಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ್ದ ಧೀಮಂತೆ
HD Devegowda wife59 min ago
2
Two brothers1 hr ago
3
HD Deve Gowda1 hr ago
4
karnataka news live2 hrs ago
5
Emergency Cabinet meeting2 hrs ago