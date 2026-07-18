/ಕೊನೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತು ವಿಧಿಯಾಟ..! ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದು.. ಇಂದು ನಿಜವಾಯ್ತು..

Chennamma Passes Away: ಚೆನ್ನಮ್ಮ (Chennamma)ಅವರು ಮೃತಪಡುವ ಮುನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ( HD devegowda) ಅವರು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತು ವಿಧಿ ಆಟವಾಡಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುರ್ಧೀರ್ಘ ಕಾಲ ಜೀವನ ಪಯಾಣ ನಡೆಸಲು ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿದ್ದದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡದ ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬಡತನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಪತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಅಚ್ಚಿಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ, ದೇವೇಗೌಡ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ (HD Deve Gowda). ಅವರ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ(Chennamma) ಅವರ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವೆಗೌಡರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದರು " ನನಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ತಾಯಿಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ಸ್ವಂತ ದೇವೇಗೌಡರೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದರೇ, ನಾನೇ ಅವಳನ್ನ ಮೊದಲು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪುಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದರು..
ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುರ್ಧೀರ್ಘ ಕಾಲ ಜೀವನ ಪಯಾಣ ನಡೆಸಲು ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿದ್ದದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು. ಇನ್ನು ತಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.