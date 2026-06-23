MLA Magadi Balakrishna vs HD Kumaraswamy: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಎಂ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಪತ್ರ ಸಮರ ವಿಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಿಡದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು?, ಸಿಎಂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಡಬೇಕು. ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮೂಲ ಕೂಸು ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರದ್ದು. ಅಪ್ಪ, ಮಗ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ. ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದ್ರಾ?, ಎಲ್ಲರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬರಲಿ. ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಭೂಮಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೆರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರೈತರಿಗೆ RTGS ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಸಾಲಾ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಅನಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಬೈರಮಂಗಲ ಪಂಚಾಯತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿ ತೊರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ?, ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಷೇರು ಕೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ.
ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬಿಡಲಿ. ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಕೊಡೋಣ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡೋಣ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿ. ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 30/40 ಸೈಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಸ್ತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.