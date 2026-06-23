Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಅಪ್ಪ, ಮಗ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ HDK ನಾಟಕ ನಡೆಯಲ್ಲ.. ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರ ಫೈನಲ್‌ ಅಷ್ಟೇ!

ಅಪ್ಪ, ಮಗ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ HDK ನಾಟಕ ನಡೆಯಲ್ಲ.. ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರ ಫೈನಲ್‌ ಅಷ್ಟೇ!

ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಕಣ್ಣಿರು ಹಾಕಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 23, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:56 PM IST
ಅಪ್ಪ, ಮಗ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗ HDK ನಾಟಕ ನಡೆಯಲ್ಲ.. ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರ ಫೈನಲ್‌ ಅಷ್ಟೇ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಬಾಲಕರನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಗ್ರಿಲ್‌ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ
Bagalkot News40 min ago
2
Four children have tried to escape59 min ago
3
Belagavi Breaking1 hr ago
4
Kodagu News1 hr ago
5
PG owner incident1 hr ago