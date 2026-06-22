Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕೂಸು.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HDK!

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕೂಸು.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HDK!

ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಇದು 2007ರ ಜೂನ್‌ 11 ರಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:02 PM IST
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕೂಸು.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HDK!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು
Bengaluru Crime24 min ago
2
Elevated toll road in Bengaluru33 min ago
3
Actress Arrest58 min ago
4
hardik pandya trade1 hr ago
5
karnataka news live1 hr ago