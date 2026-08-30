"ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡಿಯಲ್ಲ!": ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HDK ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ತುಮಕೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ (KPSC) ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಪಿಆರ್ಡಿ (KPRD) ನೇಮಕಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ನೇರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಚಿವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ: "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರದ್ದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
24 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ: ಹಿಂದಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 24 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ಉಪಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು OMR ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಈ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಯತ್ನ: ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ರಜೆ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಹೊಸಬರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಿಬಿಐ (CBI) ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. OMR ಶೀಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರಿಗೆ 7-8 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ: ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಖರ್ಗೆಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: "ನಾನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಖರ್ಗೆ ಉತ್ತರವೇ ನೀಡಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಏಕೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದಿರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ."
ಟ್ವೀಟ್ ಸಮರಕ್ಕೆ ಖಾರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: "ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ, ಸಂಜೆ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದು ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ' ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾನ್ನ' ಎಂಬಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಚಿತ್ರಾನ್ನ!" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
2011ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಬೇಷನರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರ: "2011ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ 362 ಪ್ರಬೇಷನರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೊಬ್ಬರಿಂದ ದೂರು ಕೊಡಿಸಿ ಸಿಐಡಿ (CID) ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಸಿಎಮ್ ಆಗಿದ್ದರು."
ಖರ್ಗೆಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. RSS ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ನಡೆದವರಲ್ಲ. ಅವರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟ್ವೀಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕವಾರು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.