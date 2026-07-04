/ಕರ್ನಾಟಕದ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ.. HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ?

Union Minister HD Kumaraswamy: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ನಾಡಿದ್ದು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ನಾನು ನಾಡಿದ್ದು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತದಾರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗೋಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ದಿನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೋಂದು ನಿಯಮ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋರು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ?, ಪುಟ್ಪಾತ್ ತೆರವು ಒಂದು ಕಡೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೋಗಿರೋದು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ?, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳೋರು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.