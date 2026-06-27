/32 ಎಕರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು.. CM ಆಗಿದ್ದಾಗ 62 ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ; ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್!

HD Kumaraswamy wore 62 watches: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಕೈಗಡಿಯಾರ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ವಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅರೋಪ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೋ ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು, ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ 62 ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 32 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇ.. ಪ್ರದೀಪ್ ತಗೋ, 32 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬದನೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ತಗೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಬೇರೆಯವರ ತೋಟದ್ದು ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾರಿ ನಾನು 32 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕಲಿ. ಇದು ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮಾರಿ ತಂಗೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ. 32 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೇ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗು ಅಂತ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಅವರು ಬಯಸುವುದು ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಮನೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂ, ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪಿಎಂ ಆಗಿದ್ದವರಂತವರು. ಅವರ ಮನೆ ಕಾಯೋದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಎಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಚ್ಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಬಾರೀ ಮೊತ್ತದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಬಳಿ 700 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾರಿ ಗಳಿಸಿದರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.