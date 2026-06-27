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32 ಎಕರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು.. CM ಆಗಿದ್ದಾಗ 62 ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ; ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್!

ರವಿಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ವಾಚ್‌ಮನ್‌ ಆಗು ಅಂತ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಅವರು ಬಯಸುವುದು ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಮನೆ ವಾಚ್‌ಮನ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 27, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:54 PM IST
32 ಎಕರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು.. CM ಆಗಿದ್ದಾಗ 62 ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ; ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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