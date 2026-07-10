/CM ಯಾರ ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸುತ್ತಾರೋ.. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಬಗ್ಗೆ HDK ವ್ಯಂಗ್ಯ!

HD Kumaraswamy, CM DK Shivakumar: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನೊಡಿದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರ ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸುತ್ತಾರೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಿವಿಗೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೂವು ಯಾರಿಗೆ ಮುಡುಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ..ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. .
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನೊಡಿದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸುತ್ತಾರೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಿವಿಗೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಚೇಂಜಸ್ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಬಿದರ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಂತರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ಬಹಳ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಸಭೆಗಳು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದು ಏನಿತ್ತು?. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೊದು ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್.ಐ.ಆರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ, ಈ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯೊದಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರಾ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರಾ, ತಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರಿ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಲಕೋಟೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನವರು ಗುಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಥಹದ್ದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನವರು ತಂಡತಂಡವಾಗಿ ತಾವು ಬದುಕಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗುಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಕಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ?, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರಾ, ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲಿಸಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಗಲ್ಲ. ಹೆಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಇದರಲ್ಲ ಅವರ ಬಳಿ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎರಡು ದಿನ ಜಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಾ, ಗೂಳೆ ಹೋಗುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.