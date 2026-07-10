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CM ಯಾರ ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸುತ್ತಾರೋ.. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಬಗ್ಗೆ HDK ವ್ಯಂಗ್ಯ!

ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ಬಹಳ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಸಭೆಗಳು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದು ಏನಿತ್ತು?.

Written ByBhimappa
Published: Jul 10, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:49 PM IST
CM ಯಾರ ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸುತ್ತಾರೋ.. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಬಗ್ಗೆ HDK ವ್ಯಂಗ್ಯ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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