/ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಅಮಾನತ್ತು.. ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Gudibande Government School in Chikkaballapur: ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇರಡು ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇರಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲು ಆಟದ ಮೈದನವೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಲ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರೊಠಡಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಠಡಿಗಳು ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕನನ್ನೇ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ರಮೇಶ್ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ರಮೇಶ್, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಮಾನತ್ತು ಖಂಡಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ರಮೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ. ಶಂಕರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಬೀಳಿವುದಲ್ಲದೇ ತೇವಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೊಠಡಿಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ವಿ. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕರ್ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ.