/ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನ ಮಗನಿಂದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ.. ಸಾ*ವು, ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ICU ನಲ್ಲಿ ಯುವಕ!

Hemant, Nagesh incident in Tumkur: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚು ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಎಂಬ 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕನ ಎದೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಡೆ, ತಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೂ ಮಚ್ಚು, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿಯಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ತುಮಕೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ನಾಗೇಶನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಹೇಮಂತ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿರೋ ಈ ಹೇಮಂತ್, ನಾಗೇಶನನ್ನು ತಾವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಾಗೇಶನ ಮೇಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಇನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯವೇ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಗೇಶನನ್ನು ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗೇಶನಿಗೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ರೌಡಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಹೇಮಂತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಐದಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪ ಈತನ ಮೇಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅನಾಥನಂತೆ ಬೆಳೆದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಬರ್ಬರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರನ್ನು ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೌಡಿ ಶೇಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.