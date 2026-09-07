/KPSC; ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾ.. FIR ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ

High Court dismisses Shivashankarappa Sahukar bail plea: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ (KPSC) ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್. ಸಾಹುಕಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ 400 ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅಂಕ ನೀಡಲು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಓಎಂಆರ್ (OMR) ಶೀಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಐಡಿ (CID) ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ 52ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ
ಸದ್ಯ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಸಿಐಡಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ.ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗರಂ ಆಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೇಮಕಾತಿ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ತಂದರೆ ನಾಳಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮುಂಬರುವ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?" ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ "ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಇಳಿಯಬಲ್ಲಿರಿ" ಎಂದು ಪೀಠವು ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 29 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಮಾಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆಂಬ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದಾಖಲಾತಿ, ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಧಾರ ರಹಿತ ದೂರು ನೀಡಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ದೂರುದಾರರಾದ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ FIR ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ FIR ನಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಪ್ಪೋಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಆಡಿಯೋ ಜೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವು ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ದಿನಕ್ಕೊಂದರತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.