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KPSC; ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾ.. FIR ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೇಮಕಾತಿ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ತಂದರೆ ನಾಳಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಬೇಕು?

Written ByBhimappa
Published: Sep 07, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:50 PM IST
KPSC; ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾ.. FIR ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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