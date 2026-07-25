/ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಲ್ಲ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಂದೆಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ತಂದೆಗೆ ತಾತನಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ?
ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ (Hindu Undivided Family - HUF) ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಂಟಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ, ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹಕ್ಕು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ತಾತ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಂತರ ತಂದೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿ ತಂದೆಯ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದರೇನು?
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆದಾಯ, ದುಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು
2005ರ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೂ ಪುತ್ರರಷ್ಟೇ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯು ಸ್ವತಃ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತೀರ್ಪಿನ ಮಹತ್ವ
ಈ ತೀರ್ಪು ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ “ತಂದೆಗೆ ತಾತನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ” ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯೇ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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