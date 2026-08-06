/BJP ಅವರು ಓದಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನುವಾದಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ.. 3 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟ!

Karnataka Home Minister Priyank Kharge: ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮನುವಾದಿಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಷ್ಡು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಓದಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನುವಾದಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬುದ್ದ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಸವಣ್ಣ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಕಳೆಗೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿಬಿಡಲಿ. ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು?, ನಾಯಕೆನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?, ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆವಕಾಶ ನೀಡಲಿ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಯಾರು ಕೇಳೋರು?, ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜನಾರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ?, ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೇ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬನ್ನಿ?, ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲವಾ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.