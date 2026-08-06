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BJP ಅವರು ಓದಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನುವಾದಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ.. 3 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟ!

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿಬಿಡಲಿ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 06, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:06 PM IST
BJP ಅವರು ಓದಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನುವಾದಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ.. 3 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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