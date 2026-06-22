Home Minister Priyank Kharge: ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರ ಕುರಿತು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ್ನ ಬಳಿ ಆಣೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ತೀವ್ರ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವರು. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವವರು. ಅಂಥವರು ಮಂಜುನಾಥನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹಿರಿಯರು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವವೂ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸು ಇದೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂರು ಭಾಗವಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದವರೇ ಪಾಪ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಇವತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಯೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜೀವಂತ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸನ ಓದ್ರಪ್ಪ ನೀವು. ನಿಮ್ಮದಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಓದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೂ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಧಾನಸಭಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿಯವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓದಕ್ಕೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಭಾಷಣ ನೋಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.