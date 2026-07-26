/10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 150 ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್.. ಬಲವಂತದಿಂದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ!

Home Minister Priyank Kharge: ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಾಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು, ಯುವಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 150 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 150 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಅಹಂಕಾರದ ಮಾರುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವರ ಅಹಂಕಾರ ಮುರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ರೀತಿ ಅಹಂಕಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜಿನಾಮೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಲವಂತದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಬಾರದು ಅಂತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿನಿ, ನಾನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಗೊಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೆದರಬೇಡಿ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಸುಧಾರಣೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅದರ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ತೋರಿಸಿ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಯಾರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಲಾಠಿ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಯಾರು, ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾ, ಅರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೌನ ಮುರಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿ, ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.