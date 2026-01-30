English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • Honda activa fine:30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಬಾಳದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಬಿತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ದಂಡ!

Honda activa fine: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ..ದಂಡ ಕಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 30, 2026, 09:14 AM IST
  • ಇದೆಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ
  • ದಂಡ ಕಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್

Honda activa fine: ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಉಂಘಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು..ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಮಯವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲು ನೂರು ಸಲ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..ಅದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ KA04 KJ 9629 number ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮಾಲೀಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಸಂಚಾರ, ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೀತಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಇದೀಗ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಿರ್ಧಾರ! ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಂಗ್..‌   

ಈ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.. ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದ ಮಾಲೀಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೇ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೀತಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ವಾಹನ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರೀ 430 ಬಾರಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 2022 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ದಂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾಹನವನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಚಲಾಯಿಸಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ..ಒಂದೇ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಂಚರಿಸಿರೋದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ 30ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ವಿವಾಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಇದೆಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Guinness Record: 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಹಿಳೆ! ಇದಪ್ಪಾ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ..

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

