Honda activa fine:30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಬಾಳದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಬಿತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ದಂಡ!

Honda activa fine: ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಘಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು..ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಯವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ನೂರು ಸಲ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..ಅದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ KA04 KJ 9629 number ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮಾಲೀಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಸಂಚಾರ, ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೀತಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಇದೀಗ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.. ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದ ಮಾಲೀಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೇ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೀತಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ವಾಹನ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರೀ 430 ಬಾರಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 2022 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ದಂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾಹನವನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಚಲಾಯಿಸಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ..ಒಂದೇ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಂಚರಿಸಿರೋದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ 30ಸಾವಿರ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ವಿವಾಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಇದೆಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
