/Tumakuru: ಲಾರಿ ಹರಿದರೂ ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ; ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Tumakuru Accident: ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ (Tumakuru Accident) ಲಾರಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದ್ದರೂ, ಆಕೆ ಪವಾಡ ಸದೃಶವೆಂಬಂತೆ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿಚಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ನೋಡಲು ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಕೆ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪವಾಡವೇ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುಉತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪಾರು!
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕೊನ ಮಣಿಚಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಆಕೆ ಪಿಜಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಕ್ಕಸನಂತೆ ಬಂದ ಲಾರಿಯೊಂದು ಅವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಲಾರಿ ಅವಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಲಾರಿಯ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ
ಇನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಪಘಾತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯವೂ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಾಲಕ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಜನರಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅದೃಷ್ಟ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.