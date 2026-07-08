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Tumakuru: ಲಾರಿ ಹರಿದರೂ ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ; ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ (Tumakuru Accident) ಲಾರಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿದ್ದರೂ, ಆಕೆ ಪವಾಡ ಸದೃಶವೆಂಬಂತೆ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿಚಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 08, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:05 PM IST
Tumakuru: ಲಾರಿ ಹರಿದರೂ ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ; ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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