/ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಾಲಿದ ಮನೆ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಶಾಲೆಗೂ ಅಪಾಯ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇದು ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯಾದ್ರು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಲ್ವಾರದಹಳ್ಳಿಯ ನ್ಯೂ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಗೆ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಳೆಯಿಂದ ಲೇಔಟ್ನ ಹಳೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಣ್ಣು ಜಾರಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಗುಲ್ನಾಜ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ತನ್ನ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ವಾಲಿದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಳಪಾಯಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಈಗ ಕಟ್ಟಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮನೆ ಯಾ ವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕುಸಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಓ ರಮೇಶ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಆತಂಕದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ವಾಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನ್ಯೂ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯೂ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಇದೇ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಶಾಲೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತ... ಒಂದು ಮನೆ ವಾಲುವಂತಾಯಿತು... ಈಗ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಲೇಔಟ್ ಮಾಲೀಕನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಲೋಪವೋ... ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪರಿಣಾಮವೋ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಾರ ಎಂಬುದನ್ನ ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.