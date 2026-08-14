/ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ: ಮೃತ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು (BMTC) ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟ 17 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2.40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಹಜ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹12 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 171 ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ₹17.88 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹6 ಕೋಟಿ ವಿಮೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೇತನ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 5 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ತಲಾ ₹1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ತಲಾ ₹50 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ 5 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಲಾ ₹1.50 ಕೋಟಿ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಲಭಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ:
ಕೇವಲ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 14,732 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 4,904 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5,447 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತಪಾಸಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2023 ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 420 ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಜನಪರ ಮತ್ತು ನೌಕರಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 156 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.