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ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಸ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ!.. ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ ರೋಚಕ

Hunsur moving electric bus catches fire: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಸ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮವಾಗೊದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ 16 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 06, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:44 AM IST
ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಸ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ!.. ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ ರೋಚಕ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಸ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ!.. ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ ರೋಚಕ
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