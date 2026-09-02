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ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಗಂಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್.. ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ

ಮದುವೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧ್ಯವ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಲ್ತಾನಾಳಿಗೆ ಮೆದುವೆಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 02, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:38 PM IST
ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಗಂಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್.. ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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