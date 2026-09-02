/ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಗಂಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್.. ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ

Husband engaged to another woman despite not having children: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಬೇರೋಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಂಡತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಂಡ ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿ ಗೋಗರಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಏನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಕೊಂಡ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಲ್ತಾನಾ (25)ಳನ್ನು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಸ್ತಾನ್ (26) ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಮದುವೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧ್ಯವ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಲ್ತಾನಾಳಿಗೆ ಮೆದುವೆಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಸ್ತಾನ್ ಬೇರೊಂದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಹೆಂಡತಿಯ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿರುವ ಮಸ್ತಾನ್ ಕುಪ್ಪಂ ಬಳಿ ಇರುವ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅಲೆದಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ನನಗೆ ಗಂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ, ಬೋರ್ ವೆಲ್, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾನ್ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಸಾಲದು ಎಂಬಂತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಸುತ್ತಾಡುವುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಇದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ಕರುಣಿಸುವುದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸರಿ. ಎರಡು ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ದಂಪತಿಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು.