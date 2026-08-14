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"ಅಮ್ಮಾ ಹಣ, ಒಡವೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು": ತಾಯಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಪತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶವವಾದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಪತಿ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ಒಡವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 14, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:07 PM IST
"ಅಮ್ಮಾ ಹಣ, ಒಡವೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು": ತಾಯಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಪತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶವವಾದ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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