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  • /Bengaluru Crime News: ಆಕೆ ಜೊತೆ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ.. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಲಗಿದ್ದೆ..! ಪತಿರಾಯನ ಮಂಚದಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಸಾ*ವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಪತ್ನಿ

Bengaluru Crime News: ಆಕೆ ಜೊತೆ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ.. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಲಗಿದ್ದೆ..! ಪತಿರಾಯನ ಮಂಚದಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಸಾ*ವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಪತ್ನಿ

Bengaluru: ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪತ್ನಿಗೆ ಬಂದ ಅದೊಂದು‌ ಫೋನ್‌ ಕರೆ ಘೋರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಜೀವ, ತಂದೆಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ತಾಯಿಯ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಂಡನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ (Husband's illicit affair) ಬೇಸತ್ತ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಲೋಕದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 26, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:53 PM IST
Bengaluru Crime News: ಆಕೆ ಜೊತೆ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ.. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಲಗಿದ್ದೆ..! ಪತಿರಾಯನ ಮಂಚದಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಸಾ*ವಿಗೆ ಶರಣಾದ ಪತ್ನಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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