Wife Suicide: ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ-ವಾತ್ಸಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸು, ಆದರೆ ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಅನಾಥವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪತ್ನಿಗೆ ಬಂದ ಅದೊಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಘೋರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ದ ಜೀವ, ತಂದೆಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ತಾಯಿಯ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಂಡನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ (Husband's illicit affair) ಬೇಸತ್ತ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಲೋಕದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಸಾನಿಕ, ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ 24. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ದಂಪತಿಗೆ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಮಗು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಸಾನಿಕ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಕೆ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆಯೇ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಏರಿದ್ದಾಳೆ.
ಏಳು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ..
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಯಸಂದ್ರದ ಸಾನಿಕಾ ಗೌಡಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಶರಣ್ ಗೌಡ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮುದ್ದಾದ ಮಗು ಕೂಡ ಜನಿಸಿತ್ತು. ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಸಾನಿಕಾ ಬಂದಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜುಲೈ 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನಮ್ಮನ ಎದುರೇ ಸಾನಿಕಾ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆ ಏರಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಾಣಂತಿಯ ಬದುಕು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಕರೆ..
ಪತಿ ಶರಣ್ ಗೌಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಸಾನಿಕಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಶರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಡಿಯೋವೊಂದು ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹೆಣ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಂದು ಸಾನಿಕಾ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಭಂದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತಿ ಶರಣು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯು ಇದ್ದೆ, ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಯು ಇದ್ದೆ. ಹತ್ತಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಪತ್ನಿ ತಾನೇ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಹೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದ ಸಾನಿಕಾ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕಂದಮ್ಮ ಈಗ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ.