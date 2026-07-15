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ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ಪೊಲೀಸ್ ಮಗ ಸೇರಿ 6 ಜನ ಬಂಧನ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ನ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರಕ್ಸ್ ಮಾರುತಿದ್ದವರು ಈಗ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 15, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:36 PM IST
ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ಪೊಲೀಸ್ ಮಗ ಸೇರಿ 6 ಜನ ಬಂಧನ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ಪೊಲೀಸ್ ಮಗ ಸೇರಿ 6 ಜನ ಬಂಧನ
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