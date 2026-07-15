/ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ಪೊಲೀಸ್ ಮಗ ಸೇರಿ 6 ಜನ ಬಂಧನ

ತುಮಕೂರು : ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಡ್ರಕ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ತುಮಕೂರು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಯತ್ನ ನಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಲ್ಪತರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ಘಾಟು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಇದರ ವಾಸನೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಖಾಕಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸರ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ತುಮಕೂರು ನಗರ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾರೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕು ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಆರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಗನನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಅಶೋಕ್ ವೆಂಕಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಂಧಿತರನ್ನು ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸತೀಶ್. ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್(37), ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ (28), ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಡಿ.ಎ.ಆರ್.ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ದಿಶಾಂತ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಘುನಾಥ್(21), ಶೋರೂಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದರ್ಶನ ಬಿನ್ ಭೋಜರಾಜ(28), ಡಿಪ್ಲಮೋ ಸಿವಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮೋಘ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಬಿನ್ ನಾಗಭೂಷಣ್(31) ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂದೀಶ್(35) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬಾತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು,ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆತ ಯಾರಿಂದ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್.ಕೋಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ದೂರದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಪಿ.ಅಶೋಕ್ ಕೆ.ವೆಂಕಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 1.655 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು, 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಯ 23 ಗ್ರಾಂ ಹೈಡ್ರೋವೀಡ್ ಗಾಂಜಾಸೋಪ್ಪು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಯ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 44.30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಭೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕು ಸಿಪಿಐ ನಧಾಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಶನೀಯ ಪತ್ರ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.