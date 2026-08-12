/ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಕ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು.. ಸ್ವತಹ ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದು!

Home Minister Priyank Kharge: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಬೈಲ್, ಚಾರ್ಜರ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಸೇರಿ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ದಾಳಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ದಾಳಿಐನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಜೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಆದೇಶ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೇ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಪಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಂತಹ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಚಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ, ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ನಿಜ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡೋಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜೈಲುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ, ಏನು, ಯಾರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು. ಜೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳೆ ಚಾಳಿ ಈವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.