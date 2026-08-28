/ED ವಿಚಾರಣೆ ಗೈರು, ಸಿಐಡಿ ಮುಂದೆ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ 8 ದಿನದಿಂದ ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ಅಜ್ಞಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿ, ಅಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ದಿಡೀರ್ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೇಡ್ ಜೊತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರೋ ಸಿಐಡಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿದೆ. ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿದ್ದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಐಡಿ ಎಸ್.ಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆಯೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವತ್ತು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ತಿದ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೇಗೆ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಈಗ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.