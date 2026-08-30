/IAS ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ.. CID ಇಂದ 11 ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ, ಬಾಯ್ಬಿಡದ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ

IAS officer Gyanendra Kumar sent to judicial custody: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಡರಾತ್ರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿರುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರ ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಸಿಐಡಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಹಿಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ, ನಿನ್ನೆ ಪುನಃ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದ್ರೆ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸದೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಟಿಪಿಕೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತನಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್, ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಓಎಂಆರ್ ಸೀಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಲೋಪವಾಗಿರುವುದು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲವಂತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಕೋರಮಂಗಲದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಂದು ದಿನದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಂಧನದಿಂದ ಇನ್ನು ಹಲವರಿಗೆ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.