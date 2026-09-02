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ಹೆಬ್ಬಾಳ ಟನಲ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಯೋಜನೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು!

ಟನಲ್‌ನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಳಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ IISC ತಂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Sep 02, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:02 PM IST
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಟನಲ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಯೋಜನೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು!
Image Credit: ಕೃಪೆ; AI

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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