/ಹೆಬ್ಬಾಳ ಟನಲ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಯೋಜನೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು!

CM DK Shivakumar ambitious project, Hebbal Tunnel: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಟನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಟನಲ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಟನಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಳಿ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ IISC ತಂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಟನಲ್ ಬದಲು ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ IISC ತಂಡದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
IISC ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಲಭ್ಯ
ಟನಲ್ ಬೇಡ, ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ
2027, 2031ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧ
ಟನಲ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ, ಅನಾನುಕೂಲ ಹೆಚ್ಚು.
ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೊ. ಆಶೀಶ್ ವರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡ
ಈ ವಿಭಾಗದ ಆರು ಜನರ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ
ಸಮಸ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ IISC ರಿಪೋರ್ಟ್
ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೇನಿದೆ?
ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ
ಟನಲ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು
ಆದ್ರೆ ಟನಲ್ನ Entry ಮತ್ತು Exit ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ bottleneck ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್
ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ
Esteem Mall Exit ಬಳಿ ಸುಮಾರು 60 ಮೀಟರ್ radius ಇರುವ ತಿರುವು ಇದೆ
ಈ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವೇಗ ಸುಮಾರು 60 kmph→ 40 kmph ಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಬಹುದು
ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂರು
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಲೇಕ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯ ಇದೆ
ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಟನಲ್ಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಅಪಾಯ
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಈಗಿರುವ flyover piers ನಡುವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೀಮಿತ
ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಬರುವ capital cost, Metroಗಿಂತ ಸುಮಾರು 6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಟನಲ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ 5.23 ರೂ. ವೆಚ್ಚ
ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಯಿಂದ ಕೇವಲ 0.86 ರೂ. ವೆಚ್ಚ