Imran family incident at Five Hotel near Kempegowda Airport: ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ತಾನು ಕೂಡ ಕತ್ತು ಕುಯ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ಮೃ*ತದೇಹಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗವಾರದ ನಿವಾಸಿ ಶೇಕ್ ಝೇಹರಾ (5) ಮತ್ತು ಶೇಕ್ ಜೋಯಾ (10) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಇಮ್ರಾನ್ (40) ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು ಬಳಿಕ ತಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಕತ್ತನ್ನು ಕುಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೋವಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫುಲ್ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಡಲೇ ಇಮ್ರಾನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಾನು ಕೂಡ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕತ್ತು ಕುಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಜಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಮೂಲತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗವಾರದ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕ್ ಝೇಹರಾ ಮತ್ತು ಶೇಕ್ ಜೋಯಾ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಡೆ*ತ್ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಲಹವೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.