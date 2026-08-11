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  • /ಫೈವ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ.. ತಂದೆಯಿಂದಲೇ 5, 10 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೊ*ಲೆ, ಕಾರಣ?

ಫೈವ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ.. ತಂದೆಯಿಂದಲೇ 5, 10 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೊ*ಲೆ, ಕಾರಣ?

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಾನು ಕೂಡ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕತ್ತು ಕುಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 11, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:08 AM IST
ಫೈವ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ.. ತಂದೆಯಿಂದಲೇ 5, 10 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೊ*ಲೆ, ಕಾರಣ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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