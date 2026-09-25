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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕಸದ ಹೊರೆ.. ಹಳೆಯ ಟೆಂಡರ್‌ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕ್ರಮ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹಳೆ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಶಕ್ತಿಗಷ್ಟೇ ವಾಹನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 25, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:17 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕಸದ ಹೊರೆ.. ಹಳೆಯ ಟೆಂಡರ್‌ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕ್ರಮ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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