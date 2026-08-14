/ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ; ರಾಜ್ಯದ 17 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕ ಘೋಷಣೆ..!

President Distinguished Service Medal announced: 2026ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 301 ಶೌರ್ಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 107 ಪದಕಗಳನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ 1057 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರವು 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 17 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2026ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2026ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ, ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ- ಎಸಿಪಿ, ಸಿಸಿಬಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಧರ್ಮೆಂದ್ರ
ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾಪದಕ ವಿಜೇತರು
ಸಾರಾ ಫಾತಿಮಾ- ಎಸ್ಪಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ- ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್
ಮಹಾದೇವ್- ಎಸಿಪಿ ಆಗ್ನೇಯ ಸಂಚಾರ
ಪ್ರಮಾನಂದ್- ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಡಿ.ಎ.ಆರ್, ರಾಯಚೂರು
ಷಣ್ಮುಗವರ್ಮಾ- ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ, ಮೈಸೂರು
ಭಾವುದ್ದೀನ್ ರುಕ್ಮುದ್ದೀನ್- ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್- ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿಐಡಿ
ನಯೀಂ- ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಲೋಕಭವನ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ- ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ
ಜ್ಞಾನದೇವ್ ನವಲ ತರಾಸೆ- ಎ.ಆರ್.ಎಸ್.ಐ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ
ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ- ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ವಿಧಾನಸೌಧ ಭದ್ರತೆ
ಮಾರಿಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಇ ಕೆಜಿಎಫ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ್- ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಪಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
ಅಬ್ದುಲ್ ಕಮಾಲ್- ಹೆಡ್ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್, ತರೀಕೆರೆ
ನಾಗೇಶ್ ಮಚ್ಚಯ್ಯ- ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸಿಐಡಿ
ಮನೋಹರ್- ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಹುಣಸೂರು ಠಾಣೆ
ಅಬ್ದುಲ್ ರಬ್ಬಾನಿ- ಡಿಪಿಒ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ