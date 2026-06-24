ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನದ' ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು 'ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಶನ್' (PPC) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಚೆಪತ್ರವನ್ನು ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಪಿಪಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ.
ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತದ ಚೀಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ (ಐ.ಪಿ.ಒ.ಎಸ್) ಅವರು, 'ದಿ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ'ಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಚೆಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಮರವಾದಂತಾಗಿದೆ.
ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನದ ಮಹತ್ವ:
ಸಾ.ಶ. 1431ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಕೆತ್ತಿಸಲಾದ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಾಸನ ಕಲ್ಲು ಈ ಅಂಚೆಮುದ್ರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸ ದೇವರಾಯ ಮಹಾರಾಯರ ಕಾಲದ ಈ ಶಾಸನವು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಪ್ಪ ದಂಡನಾಯಕರ ಪುತ್ರರಾದ ಪ್ರತಾಪರಾಯರು 'ಸಕನಸಮುದ್ರ'ದ ಸೋಮೇಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಂದಿನ 'ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ'ವನ್ನು (ಇಂದಿನ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ) 'ವಿಜಯದೇವರಾಯಪುರ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಈ ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಅಂಚೆಪತ್ರವು 'ದಿ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ'ಯ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸನಗಳ 3ಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3D ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಶಾಸನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ "ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಗೌರವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಲ್ ಅವರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಾಸನ ಕಲ್ಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು 'ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇರುವ ಸಾಲನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಿಪಿಸಿ ಸರಣಿಯ ಉಳಿದ ಅಂಚೆಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.