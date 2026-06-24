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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ 'ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನ'ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಚೆಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ!

ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸ ದೇವರಾಯ ಮಹಾರಾಯರ ಕಾಲದ ಈ ಶಾಸನವು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಪ್ಪ ದಂಡನಾಯಕರ ಪುತ್ರರಾದ ಪ್ರತಾಪರಾಯರು 'ಸಕನಸಮುದ್ರ'ದ ಸೋಮೇಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 24, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ 'ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನ'ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಚೆಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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