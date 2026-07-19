/ಮೀನು ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಮಾಯಕ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗು-ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ

ಆನೇಕಲ್: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೀನು ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಮಾಯಕ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೀಕರ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಯುವಕನನ್ನು ಬಳಗಾರನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ರಕ್ಷಿತ್ (19) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆ ಚಂದಾಪುರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೀನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಮಂಜು, ಮನು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರಕ್ಷಿತ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್:
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ಓಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತ್ನನ್ನು ಇಡೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಯುವಕನ ತಲೆ, ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಾಂಗು ಮತ್ತು ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಇರಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಾಸ್ತ್ರಾವ ಗೊಂಡಿರುವ ಯುವಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸೂರ್ಯನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಹಳೇ ವೈಷಮ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆನಾದರೂ ಆಯಾಮವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.