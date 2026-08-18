HD Kumaraswamy: ಬಿಡದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ರಮಗಳ (Bidadi Township And NICE Project) ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಮತ್ತೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ (Bengaluru Freedom Park) ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೂ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು (H.D. Devegowda) ಹಾಗೂ ಯುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (Nikhil Kumaraswamy) ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಜೆಡಿಎಸ್!
ಎರಡು ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್, ಇಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು.
ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲು ಎಸೆದರು. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಾಲಿ-ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ... ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಗರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬರೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸವಾಲೆಸೆದರು. ಕರಾಬ್ ಭೂಮಿಗೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿ, ಬಡ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನಲು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಡ್ಡಾ? ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಎಸಗುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ನಾಮದ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೂಸಲ್ಲ. 2007ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರೈತರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಡತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಾವುಕ
ಇನ್ನು ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ರಾಮನಗರದ ಜನ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಜನತೆಗೆ ನೋವು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಯಿಯ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ನಾನಿರುವವರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸೋಲಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.
ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಆಕ್ರೋಶ
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು, ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯ 28 ವರ್ಷಗಳ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯೋಜನೆ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ತಡೆಯದೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಬಿಡದಿಯ ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಹೊರಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಗೌಡರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾದಾಟ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನ ನುಗ್ಗಿಸೋದು ನನಗ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನೋಡೆ ಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಳಿಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಂದಿಗೂ ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಜೊತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.