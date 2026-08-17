Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Bidadi Township vs JDS: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಸಮರ; ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ‌

Bidadi Township vs JDS: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಸಮರ; ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ‌

JDS Protest: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನಾಳೆ (ಆ.18) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೃಹತ್‌ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೈ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 17, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:48 PM IST
Bidadi Township vs JDS: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಸಮರ; ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ‌

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bidadi Township vs JDS: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಸಮರ; ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ‌
2
3
4
5