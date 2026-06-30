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ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶ*ವ ಪತ್ತೆ ಕೇಸ್‌.. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಕೆ ಕೊ*ಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 30, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:31 PM IST
ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶ*ವ ಪತ್ತೆ ಕೇಸ್‌.. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಕೆ ಕೊ*ಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶ*ವ ಪತ್ತೆ ಕೇಸ್‌.. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಕೆ ಕೊ*ಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
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