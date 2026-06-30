/ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶ*ವ ಪತ್ತೆ ಕೇಸ್‌.. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಕೆ ಕೊ*ಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Akshata boyfriend Nanasaheb: ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊರೆದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಜೀವ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾವು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಂತಕ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕರಾಳ ಕಥೆ ಏನು?. ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಮುಕ, ನಯವಂಚಕ, ಹಂತಕ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್. ತನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ, ಇರೋ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ವೇಲ್ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದನು. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಲಕಲ್ ಮೂಲದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ ಎಂಬುವವರು ಜಿಗಣಿಯ ಪಟ್ಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಪರೀತ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಕ್ಷತಾಳ ಮೃತದೇಹ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೊ*ಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಜಿಗಣಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಏನು?, ಅಕ್ಷತಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ನೇಯ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಪತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಹಿರಿಯರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳದ ಅಕ್ಷತಾ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಗಣಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿ ತಲಾ 12 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅಕ್ಷತಾಳ ಸಂಬಳವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷತಾಳ ಆಸೆ, ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿದ್ದವು. ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ, 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳ ಆಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ನ ಒಬ್ಬನ 12 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಲಾಟೆಯ ನಡೆದಾಗ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಕ್ಷತಾಳ ಮೇಲೆ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ವೇಲ್ ಬಿಗಿದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣದ ಹುಂಡಿಯನ್ನೇ ಒಡೆದು, ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಯಾರನ್ನೋ ನಂಬಿ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾ*ವು. ಸದ್ಯ ಜಿಗಣಿ ಪೋಲಿಸರು ಕಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಹಂತಕ ಪ್ರಿಯಕರ ಜೈಲು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.