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Job Fraud In Bengaluru: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಯುವಕರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್! MNC ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ' ವಂಚನೆ!

Job Offer Fraud: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಂದ ಹಣ ದೋಚುವ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಇದೀಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ (Job Scam). ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ವಂಚಕರ ಜಾಲ, ಯುವಕರು ಏಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 15, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:47 AM IST
Job Fraud In Bengaluru: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಯುವಕರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್! MNC ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ' ವಂಚನೆ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Job Fraud In Bengaluru: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಯುವಕರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್! MNC ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ' ವಂಚನೆ!
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