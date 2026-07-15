Job Fraud In Bengaluru: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಯುವಕರೇ ಇವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್! MNC ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ' ವಂಚನೆ!

Job Scam: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ (Bengaluru) ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಯುವಕರು ದಿನವಿಡೀ ಅಲೆದಾಡಿದರು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಮಾಯಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದಲೇ ಹಣ ಪೀಕುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಂದ ಹಣ ದೋಚುವ ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೀಗ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ (Job Scam). ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ವಂಚಕರ ಜಾಲ, ಯುವಕರು ಏಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕರೇ ಹುಷಾರ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ದುರ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅಮಾಯಕ ಯುವಕರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ವಂಚಕರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೈಕ್, ಜೀವನ ಸೆಟಲ್ ಎಂಬ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ವಂಚಕರು ಯುವಕರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಯತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿ ವಂಚಕರ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗೋದು ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ...
ನಕಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಶುಲ್ಕ 3000!
ಹೌದು, ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗುವ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 2000 ರೂ.ನಿಂದ 3000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಕಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ವಂಚಕರ ಮಾತೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. "ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ನಕಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.