ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಪಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧವೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ, ಇದೀಗ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಪಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ಜೆಪಿನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಯಾಕೆ, ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಿಬಿಎ ಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲಸ ಬೇಜಾನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟು ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ನಗರದ 17ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ತಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಂತ ಇರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ ಓ ಫ್ಲಾಂಟ್ ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಧ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಕೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ವಾಕ್ ಮಾಡಲು, ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು ಇರೋದೊಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದು, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರ ದುರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜೆಪಿನಗರ ಜನತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
