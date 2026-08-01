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Bengaluru: ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ "ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು" ಅಭಿಯಾನ ಶುರು! ಏನಿದು JCB ಅಭಿಯಾನ ಗೊತ್ತಾ?

JCB Campaign: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ಜಸ್ಟ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು" (JCB) ಅಭಿಯಾನ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 01, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:59 AM IST
Bengaluru: ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ "ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು" ಅಭಿಯಾನ ಶುರು! ಏನಿದು JCB ಅಭಿಯಾನ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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