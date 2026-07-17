/ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ K100 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಾಗೂ ಲಂಡನ್ ಮಾದರಿಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'K100' ಕೋರಮಂಗಲ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 179 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ಶಾಂತಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಶಾಂತಿನಗರ, ಕೋರಮಂಗಲದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸುಮಾರು 11.4 ರಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು 'K100' ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಳೆನೀರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಈ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಾರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು! ಸದ್ಯ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯವರೆಗಿನ ಇಡೀ ಹಾದಿ ನರಕಸದೃಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲಂಡನ್ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕಾಲುವೆ ಈಗ ಭೀಕರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹರಡುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದುರ್ನಾತ ತಾಳಲಾರದೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲದ ನಿವಾಸಿಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ಜಲಮಂಡಳಿ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ:
ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಲು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಘೋರವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.