Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ K100 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್!

ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ K100 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್!

12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು 'K100' ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 17, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:50 PM IST
ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ K100 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Police Commissioner: 70 ಪ್ರಕರಣ, 92 ಆರೋಪಿಗಳು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Bengaluru north3 min ago
2
K100 Rajakaluve Project7 min ago
3
kumta news30 min ago
4
VW 32 Inch QLED TV34 min ago
5
big shock37 min ago