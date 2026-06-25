ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಾ ವಾಸವಿರುವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್ (45) ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲಿಗೇಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಾ ಅವರು ಆರ್ಆರ್ ನಗರದ ಎಲಿಗೇಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಲಾಟೆ: ನಟಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ವೈಶಾಕ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಎವಿಆರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವವರು ವಂಚನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಗಂಭೀರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ವೈಶಾಕ್ನನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು.ಈ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವೈಶಾಕ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ತೀವ್ರ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಕಲಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರ ವೈಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್, ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಟಿ ಕೃಷಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಅವರ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್, ತೀವ್ರ ಮನನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರು ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹೊರತಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಬೇರೇನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ? ಎಂಬ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.